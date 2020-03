Die Gemeinde Maria Wörth hat ja das offizielle Treffen wegen der Pandemie bereits abgesagt. Schwierig ist es immer, mit den nicht organisierten sogenannten Nebentreffen umzugehen. „Das offizielle GTI-Treffen ist abgesagt, aber es wird trotzdem rund gehen am See 2K20“, hieß es dazu auf der Facebook-Fanpage. Dabei kommen Teilnehmer an Tankstellen und am Straßenrand zusammen, um Autos beim Vorbeifahren oder Gummigeben zuzusehen - sehr zum Leidwesen der Anrainer.