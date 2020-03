Täglich steigt in Oberösterreich die Zahl der Corona-Infizierten. In einem ersten Schritt installierte man in sechs Gemeinden 595 zusätzliche Betten außerhalb der Spitäler - wir berichteten. Sie sind weitgehend bezugsfertig. In Pupping im Bezirk Eferding wurde vom Roten Kreuz das einstige Seniorenheim Leumühle aktiviert. „Wir mussten Steckdosen neu montieren“, sagt Philipp Wiatschka, Bezirksrettungskommando Eferding. Es gab Sanierungsarbeiten, Betten wurden aufgestellt.