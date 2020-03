Der Linzer Notarzt Christoph Stöbich (46) macht sich große Sorgen wegen der Schutzkleidung, die seinen Kollegen und ihm bei den Einsätzen zur Verfügung gestellt wird. Er wandte sich deshalb in einem Schreiben an Landeshauptmann Thomas Stelzer, um ihn auf die Mängel aufmerksam zu machen. „Die vorhandenen Utensilien sind an Verantwortungslosigkeit nicht zu übertreffen, sie entsprechen keiner Schutznorm. Wir haben leider keine Schutzkleidung sondern eher ein Faschingskostüm“, behauptet der Mediziner.