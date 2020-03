„Es ist derzeit an allen Ecken knapp“, stellt Steininger klar. Es sei jedenfalls wichtig für die Eindämmung des Ausbruchs, dass man einen möglichst guten Überblick über die Infizierten habe. Denn die können das Virus weitergeben, und eine konsequente Abklärung jedes Verdachtsfalls ermögliche eine langsamere Ausbreitung. In Österreich fehle es allerdings sowohl an Reagenzien in ausreichender Menge, an Abstrichen, an Schutzmaterialien wie Masken sowie an Personal.