Einige Tage lang forderte der Zentralausschuss der Justizwache und Personalvertreter, dass der Betrieb in den Anstalten weiter eingeschränkt werden muss. Etliche Hilferufe von Bediensteten trudelten bei ihnen ein. So wurden in den Haftanstalten zwar Häftlingsbesuche untersagt und weitere Maßnahmen getroffen. In einigen Gefängnissen wurden den Insassen stattdessen mehr Sportgruppen geboten als üblich, auch das Spazierengehen in Gruppen blieb weiterhin erlaubt, in den Anstaltsbetrieben wurde weiter gearbeitet. Doch gerade bei diesen Aktivitäten treffen ständig viele Menschen aufeinander.