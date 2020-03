Der Präsident des Österreichischen Gewerkschaftsbundes, Wolfgang Katzian, appelliert im krone.tv-Interview mit Katia Wagner (siehe Video oben) einmal mehr an die Unternehmen, ihre Mitarbeiter nicht zu kündigen, sondern das Modell der Kurzarbeit in Anspruch zu nehmen. Auch die Steuerberater, die in diesen Tagen das Vertrauen vieler Arbeitgeber genießen, bittet Katzian um „seriöse Prüfung des Kurzarbeit-Modells“.