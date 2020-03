Auf den beliebten Bikerstrecken im Wiener Umland herrscht trotz eindeutiger Regelung der Bundesregierung Hochsaison. Zahlreiche Motorrad-Fanatiker und Hobby-Athleten nutzen das schöne Wetter, um ihre Zweiräder aus dem Winterdepot zu holen und versetzten dabei die Helfer von Feuerwehr und Rettung in Alarmbereitschaft. „Bleiben Sie bitte daheim. In Zeiten von Corona wollen wir keine Erkrankten aus Gräben retten müssen“, betont ein Floriani-Chef aus dem Bezirk Tulln. Besonders kurios: waghalsige Überholmanöver und verschwitzte Ausflügler an Bushaltestationen.