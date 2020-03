So flexibel wie nie und der herausfordernden aktuellen Situation angepasst ist das Kurzarbeitsmodell, das die Bundesregierung in enger Abstimmung mit den Sozialpartnern ausgearbeitet hat. Kärntens Arbeitsmarktreferentin LHStv.in Gaby Schaunig appelliert eindringlich an die Unternehmer, das Modell in Anspruch zu nehmen: „In dieser Zeit der höchsten Unsicherheit gibt die Kurzarbeit sowohl den Arbeitnehmern als auch den Betrieben Sicherheit und Stabilität. Ich bitte jeden Arbeitgeber: kündigen Sie nicht, sondern schauen Sie sich das Modell an und nutzen Sie es.“