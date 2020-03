Wiener Yoga-Studios bieten gratis Online-Kurse an

Auch weitere Studios sind diesem Trend bereits gefolgt. So bietet etwa die Yogawerkstatt täglich eine einstündige Ashtanga-Yogaeinheit aus ihrem Studio auf Youtube. Ebenfalls auf YouTube stellt auch Doktor Yoga sein Know-how in Kurzvideos kostenlos zur Verfügung. Beim Sivananda Yoga Vedanta Zentrum loggt man sich kostenlos via Zoom in die Online-Stunde ein, ebenso bei der Yoga Veranda. Yogi Philipp Dürnberger lädt auf seiner Instagram-Seite zu Yoga-Sessions via Instagram-Livestream ein. Auch Bloggerin Anna Posch nutzt den Instagram-Livestream und gibt kostenlose Online-Yogaeinheiten. Auch die Sport-App myclubs streamt täglich ab 18:00 Live Workouts mit den beliebten myclubs-Coaches direkt zu einem nach Hause.