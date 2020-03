Kinder, Küche, Neues lernen

Alltag gibt es irgendwie keinen. Jeder Tag ist anders. An einem Tag klappt es besser, am nächsten schlechter. Auch emotional. Wie alles hinkriegen? Daneben zu kochen etwa, strengt mich sehr an. Ich bin es nicht gewohnt, auch für ein Mittagessen sorgen zu müssen. Normalerweise gehen mein Mann und ich in die Kantinen unserer Firmen und das Kind isst, was die Köchin Petra im Hort auf den Tisch bringt. Schinkenfleckern, Bröselnudeln, Grießbrei. Ich hab' es versucht. „Aber es schmeckt nicht wie bei der Petra.“ Die Wochenendküche ist bald durch, und ich kann Fischstäbchen nicht ausstehen. Sie mag kein Risotto, der Mann findet Zucchini-Frittata nicht so prickelnd. Eine Mama hat vor der Schule zum Abschied zu mir gesagt: „Wir werden in der Zeit viel lernen.“