In thailändischen Krankenhäusern sollen künftig Roboter bei der Diagnose möglicher Covid-19-Patienten helfen. Die eigentlich zur Überwachung von Schlaganfall-Patienten entwickelten „Ninja-Roboter“ werden derzeit in vier Krankenhäusern in und um Bangkok eingesetzt, um bei einem Verdacht auf das neuartige Coronavirus Fieber zu messen - und damit das Personal vor einer Ansteckung zu schützen.