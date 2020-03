„Krise kann nur gemeinsam bewältigt werden“

Die aktuelle Krise sei aufgrund der steigenden Infektionszahlen in fast allen Mitgliedstaaten „eine der größten Herausforderungen in der Geschichte“. Zwar stimme sich die Ministerin laufend mit ihren Amtskollegen ab, aber „Fakt ist auch, dass in der derzeitigen Situation jeder Mitgliedstaat auch auf sich schaut“. Die Krise ist laut Edtstadler nur gemeinsam zu bewältigen.