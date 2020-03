Nur noch 800 Kinder in Wiener Schulen

In Wien sind von 150.000 Kindern unter 14 Jahren derzeit noch 800 zur Betreuung in den Schulen. Dort werden nicht nur in kleinen Klassen Lerninhalte vertieft, sondern auch musiziert und gespielt. Die Abwechslung sei wichtig, um keinen „Lagerkoller“ zu bekommen. Auch die Essensversorgung ist in den Schulen gesichert.