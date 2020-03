28 Personen sind in Osttirol an Corona erkrankt, die Grenzen Kärnten werden bis morgen dicht gemacht. Ein Lokalaugenschein der „Krone“ zeigte Donnerstagvormittag, dass an der Grenze von Lienz nach Kärnten noch kaum kontrolliert wurde, es herrschte noch freie Fahrt! Ab Freitag werden die Grenzen jedoch kontrolliert und die Ein- und Ausreise eingeschränkt.