Terrier verbiss sich in Arme und Beine seines Opfers

Der Terrier stürzte sich auf den 45-Jährigen und verbiss sich in dessen Arme und Beine. Das Tier fügte dem Mann teils tiefe Bisswunden am rechten Arm, am rechten Unterschenkel und am Knie zu. Dann gelang es ihm, die Wohnungstür zuzuschlagen. Er alarmierte die Polizei, die den schwer betrunkenen Hundebesitzer festnahm. Die beiden Messer wurden im Stiegenhaus gefunden, trotzdem leugnete der 24-Jährige in der ersten Einvernahme die Tat. Die Staatsanwaltschaft hat die Unterbringung des Mannes in einer Anstalt für entwöhnungsbedürftige Rechtsbrecher beantragt. Der Geschworenensenat unter Vorsitz von Richterin Sabine Roßmann wird am Dienstag darüber entscheiden.