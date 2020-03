Coronavirus: „Playboy“ stoppt US-Printausgabe

„Playboy“-Fans in den USA spitzen die Ohren. Das beliebte Männermagazin zieht Konsequenzen aus der aktuellen Lage. Geschäftsführer Ben Kohn verkündete in einem offenen Brief, dass die Druckauflage gestoppt werden soll. Das letzte Heft in diesem Jahr erscheine in den USA noch in dieser Woche - von 2021 an solle es dann aber nur noch Sonderausgaben und neue Angebote in gedruckter Form geben.