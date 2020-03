Die sechs Freiwilligen Feuerwehren in den Gemeinden müssen sich für bevorstehende Einsätze in Gruppen aufteilen. „Natürlich ist das Risiko kleiner, wenn nicht alle bunt gemischt in den Einsatz gehen“, erklärt der Kommandant. Der Landesfeuerwehrverband will so gegenseitige Ansteckungen innerhalb der Floriani vermeiden. Zu Einsätzen ausrücken dürfe dann immer nur jeweils eine Gruppe. „Wie sich die Feuerwehren aufteilen, bleibt den Ortsfeuerwehrkommandanten überlassen“, meint Lottermoser. Vorerst gelte die Maßnahme nur in den Quarantänegebieten. Doch: „Natürlich macht sich jede Orts-Feuerwehr auch selbst Gedanken, wie sie sich im Krisenfall vorbereitet.“