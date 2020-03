Umsatz erhöht: Po-Dusche ist im Moment der Renner

Das Berliner Start-up „Happy Po“ hat sein Produkt bereits 2017 in der TV-Show „Die Höhle der Löwen“ präsentiert. Doch erst jetzt, im Zuge der Corona-Krise, konnten sie so richtig durchstarten. Denn in den letzten Wochen konnten sie ihren Umsatz um das Siebenfache steigern. Kein Wunder, immerhin vertreiben sie Po-Duschen als Ersatz für Klopapier und Feuchttücher.