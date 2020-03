Zusammenhalt in Krise

Nachdem die 595 zusätzlichen Betreuungsplätze des Landes dezentral verteilt seien und es nicht sinnvoll wäre, Linzer Patienten in andere Bezirke zu transportieren, habe er Möglichkeiten in Linz ausgelotet und „in der Arbeiterkammer eine äußerst hilfsbereite Partnerin gefunden“, erklärte Bürgermeister Klaus Luger (SPÖ) in einer Presseaussendung am Donnerstag. Das Seminarhotel sei ohnehin geschlossen wie auch das Haus der AK, sämtliche Veranstaltungen und Seminare abgesagt. „In der Krise kommt es noch mehr auf Zusammenhalt an“, betonte oö. AK-Präsident Johann Kalliauer.