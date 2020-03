Jede zweite Berührung betrifft Schleimhäute

In 44 Prozent der Fälle haben die Studenten dabei - hier herrscht große Infektionsgefahr - Schleimhäute berührt, in 56 Prozent andere Gesichtspartien. Werden Schleimhäute berührt, handelt es sich in 36 Prozent der Fälle um den Mund, in 31 Prozent um die Nase, in 27 Prozent der Fälle um die Augen und bei den restlichen Fällen um eine Kombination mehrerer Gesichtspartien mit Schleimhäuten. Das zeigt, wie schwierig es für Menschen ist, sich eben nicht ins Gesicht zu greifen.