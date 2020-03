Trotz Corona-Isolation: Senioren zeigen ihre Liebe

Gerade in schwierigen Zeiten wie diesen sind positive Nachrichten Balsam für die Seele: In den letzten 67 Jahren sind Bob Shellard und seine Ehefrau Nancy durch alle Höhen und Tiefen gegangen, die einem das Leben bereitet. Ihre Liebe ist daran stets nur gewachsen. So kann auch das Coronavirus und die daraus resultierende räumliche Trennung den 90-Jährigen nicht aufhalten, seiner 88-jährigen Gattin einen standesgemäßen Jahrestag zu bescheren.