„Besser als Fleckerlteppich“

Er finde diese Lösung nun jedenfalls besser als einen „Fleckerlteppich“ an Gemeinden, die unter Quarantäne gestellt sind und solchen, die es nicht sind. „Es ist jetzt einfach nur noch mal eine Klarstellung dessen, was ohnehin schon gilt“, meinte der Gemeindeverbandspräsident. Mittlerweile sei die Bevölkerung auch schon geübt darin, derartige Maßnahmen mitzutragen und spiele gut mit. Das sehe er auch in seiner eigenen Gemeinde Sölden, die bereits am Dienstag unter Quarantäne gestellt worden war.