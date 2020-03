Wer sich nicht an die derzeitigen Vorgaben hält, riskiert mehr als nur Verwaltungsstrafen. „Wenn jemand mit Corona wissentlich unterwegs ist und andere Menschen ansteckt, könnte man sogar von einer Gemeingefährdung ausgehen“, sagt Staatsanwältin Tina Frimmel-Hesse. Darauf stehen bis zu drei Jahre Haft. Solch drastische Fälle sind derzeit noch nicht bekannt – wohl aber etliche Übertretungen: In Villach etwa wurde eine Friseurin erwischt, die in ihrem Salon munter weiter arbeitete. Auch mit Menschen in Quarantäne gab es Ärger. In Klagenfurt musste die Polizei zwei Unbelehrbare in einem Park sogar vorübergehend festnehmen.