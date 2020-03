St. Veit an der Glan:

Die Stadtgemeinde koordiniert nun über die Infostelle im Rathaus Hilfeanfragen von Bürgern. Unter der Nummer 04212/5555 können sich Alleinstehende und all jene, die Unterstützung bei Einkäufen oder anderen Besorgungen benötigen, melden. Die Erledigungen werden über das BÜM-Projekt „ VITA - Vital im Alter“ abgewickelt. Die Firma Getränke Bodner bietet einen Getränke-Lieferservice an. Es werden auch Haushalte im Bezirk St. Veit, Feldkirchen, sowie Klagenfurt mit allen Arten von Getränken beliefert. Bestellungen können telefonisch unter der Nummer 0664/4442202 (Frau Fortunat) oder 04212/2090, sowie per Email an office@bodner-getraenke.at erfolgen. Alltagsgeschäfte wie Lebensmittel einkaufen, Wege zur Post, Bank oder Apotheke, werden von den Mitgliedern folgender Landjugendgruppen gerne erledigt.