Corona als zusätliche Herausforderung

Insgesamt standen zwölf Feuerwehren im Einsatz - erst am Vormittag konnte „Brand aus“ vermeldet werden. Eine besondere Herausforderung war natürlich das Coronavirus: So wurden alle Kameraden über 60 Jahre sofort vom Einsatz abgezogen. Während der Löscharbeiten wurden die Gruppen laufend unterwiesen, die Kommunikation auf ein Minimum zu reduzieren, Sicherheitsabstände einzuhalten, kein Essen zu sich zu nehmen und auch nach dem Einrücken entsprechend der erlassenen Corona-Richtlinie vorzugehen, so wurden auch Einsatz-Nachbesprechungen ausdrücklich untersagt.