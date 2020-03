Er rechnet vor: Die PS4 lud ein Gigabyte in etwa 20 Sekunden in den RAM, bei der PS5 sollen es gerade einmal 0,27 Sekunden sein. Damit taugt die im Vergleich zur neuen Xbox etwas kleinere SSD glatt als RAM-Erweiterung und dürfte sich in der Praxis als Ladezeiten-Killer erweisen. Die Kapazitäten kann der Nutzer über einen SSD-Slot erweitern, verspricht Sony.