„Wow. Vor zwölf Tagen begann ich eine stille Meditation in der Wüste. Wir waren total isoliert. Keine Telefone, keine Kommunikation etc. Wir hatten keine Ahnung, was außerhalb der Einrichtung vor sich geht.“, erklärte der 48-Jährige in einem Posting - und weiter: „Gestern kamen wir in eine sehr andere Welt zurück. Eine Welt, die für immer verändert war. Unglaublich - mehr kann man nicht sagen.“