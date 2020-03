Greimel trägt einen weißen Schutzanzug. Damit schützt sie sich jedoch nicht gegen Corona, sondern gegen die Stacheln der Bienen. Die schwirren in ihrem Garten nur so umher. „Die Bienen brüten derzeit massiv. Die Völker explodieren regelrecht. Eine Königin legt 2000 Eier am Tag“, sagt sie.