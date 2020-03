Neun Todesfälle in Österreich

Insgesamt sind neun auf das Coronavirus positiv getestete Personen in den vergangenen Tagen in Österreich gestorben. Das Gesundheitsministerium führt derzeit allerdings offiziell nur sechs Todesfälle an. Das ist so zu erklären, dass die Opfer alle an Vorerkrankungen litten und bei einigen die endgültige Todesursache noch nicht feststeht.