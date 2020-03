Am Pannenstreifen konnte er unverletzt und ohne größeren Schaden aus dem Auto aussteigen. Der Star ist dankbar - und auch seine vielen Fans -, dass ihm nichts passiert ist. „Danke an alle Schutzengel“, sagt er in dem Video. Denn es sei ein Wunder, „wenn einem mit über 100 auf der Schnellstraße der Reifen platzt und du am Pannenstreifen unverletzt aussteigst. „Not today my friend“, „Nicht heute, mein Freund“, fügt er hinzu und moderiert wenig später den „Wecker“, als wäre nichts gewesen.