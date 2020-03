Ähnlich klingt Beach-Volleyballer Clemens Doppler: „Ich denke, sie verschieben. So schnell ist es sicher nicht ausgestanden.“ Für Diskus-Star Lukas Weißhaidinger käme eine Absage zu früh, aber: „Es beginnt mit den Qualifikationsturnieren, die ausfallen“, so der Oberösterreicher, der in einer zumTrainingszentrum umgebauten Hütte auf dem Bauernhof des Bruderstrainiert.