Eine Maske ist gefallen

Die Show, in der Prominente unter Ganzkörpermasken versteckt auftreten und wie in einer Castingshow um die Wette singen, wird in Köln aufgezeichnet. Reisen sollten im Augenblick unterlassen werden. Bisher fand eine Sendung statt, die aus Sicherheits- und Hygienegründen ohne Publikum stattfand. Damit wurde eine Maske gelüftet. Unter der Verkleidung des Falken steckte Sänger James Cottriall.