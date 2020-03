Kann man als Mensch so eine Dimension einer Krise überhaupt mental fassen?

Für den Laien sind viele Aspekte nicht unmittelbar verständlich. Es ist daher Aufgabe der verantwortlichen Stellen, Informationen verständlich aufzubereiten. In der Psychologie sprechen wir von Krisenkommunikation. Das Wichtigste dabei: ehrlich, transparent, gut verständlich und immer wieder der Hinweis, dass jeder was dazu beitragen kann.