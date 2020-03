Am ersten Tag des vorerst neuen Lebens musste der Nachwuchs in vielen Haushalten ordentlich zurückstecken, weil wir, die Erwachsenen, auch erst einmal in die neue Situation hineinfinden mussten. So auch bei uns. Da war der Mann, der von in der Früh bis zum späten Nachmittag am Handy war, um als IT-Leiter sicherzustellen, dass alle seine Kollegen möglichst problemlos per Teleworking oder doch noch vor Ort arbeiten können. Da war ich, die den Dienstplan der Kollegen dahingehend umgestellt hat, dass möglichst wenige Redakteure vor Ort sind und dies zudem möglichst mit denselben Leuten, um eine Ausfallsquote möglichst gering zu halten.