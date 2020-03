Kritik an Polen wegen fehlender „humanitärer Korridore“

In einer gemeinsamen Erklärung kritisierten die baltischen Staaten die polnische Regierung dafür, keinen „humanitären Korridor“ für Menschen geschaffen zu haben, die in der Corona-Krise aus Westeuropa in ihre Heimatländer zurückkehren wollten. Warschau hatte in den vergangenen Tagen zwar von der Polizei eskortierte Fahrzeugkonvois und Busse die Grenze passieren lassen, Privatpersonen, die in ihren eigenen Autos unterwegs waren, aber an der Einreise gehindert. Der Streit um die Grenze sei inzwischen gelöst und die gestrandeten Balten könnten das deutsch-polnische Grenzgebiet verlassen, sagte Litauens Außenminister Linas Linkevicius. „Ich habe meine polnischen Kollegen gebeten sicherzustellen, dass es keine Wiederholung dieser Situation geben wird“, fügte er hinzu.