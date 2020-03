Im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus hat Gesundheitsminister Rudolf Anschober am Mittwochabend verkündet, dass nun auch Reha- und Kurzentren flächendeckend geschlossen werden. Alle Patienten, die sich derzeit in einem dieser Zentren befinden, müssen nach Hause fahren. „Das wird bereits am Donnerstag fixiert und am Tag darauf rechtskräftig“, sagte Anschober in der „ZiB 2“ (siehe Video oben). Auch Thermen, Spielplätze und Parks können von einer baldigen Schließung betroffen sein.