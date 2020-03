Der Höhepunkt der Epidemie ist in Italien noch nicht erreicht - davon ist jedenfalls der Präsident von Italiens Oberstem Gesundheitsinstitut ISS und Berater der Regierung in Sachen Coronavirus, Silvio Brusaferro, überzeugt. „Die Epidemiekurve steigt weiter“, so Brusaferro am Mittwoch. Einige Regionen seien zwar weniger betroffen, man dürfe sich deswegen jedoch nicht Illusionen hingeben. Indessen verzeichnete etwa Russland binnen 24 Stunden 30 Prozent mehr Corona-Fälle, auch in Frankreich und Spanien ist die Zahl der Corona-Fälle weiter deutlich gestiegen. In der Slowakei wurde derweil der erste Todesfall gemeldet. Deutschlands Kanzlerin Angela Merkel appellierte in einem in ihrer Amtszeit bisher einmaligen Auftritt zur Hauptsendezeit im Fernsehen: Es kommt auf jeden an!