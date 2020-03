Vor 40 Jahren gab es allerdings auch die nicht boykottierten oder sonst in irgendeiner Hinsicht beeinträchtigten Winterspiele in Lake Placid. Sommerspiele in Tokio fanden bisher 1964, Winterspiele in Sapporo 1972 statt. Die Austragung der Sommerspiele 2020 ist aufgrund der Coronavirus-Pandemie fraglich, die Veranstalter und das Internationale Olympische Komitee (IOC) halten aktuell am Termin 24. Juli bis 9. August fest.