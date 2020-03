Die Corona-Krise hat bereits heftige Auswirkungen auf die Arbeitslosigkeit in Österreich. Seit dem Start der Ausgangsbeschränkungen gibt es Montag und Dienstag zusammengerechnet um 49.000 Arbeitslose mehr als noch am Sonntagabend, sagte AMS-Chef Johannes Kopf am Mittwochabend. Betroffen von der „enormen Steigerung“ in den zwei Tagen seien großteils Beschäftigte aus „dynamischen Branchen“.