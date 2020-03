Die Salzburger Gemeinden haben bereits verschiedene Angebote der Nachbarschaftshilfe gestartet. In Hallein, Saalfelden, Anif und Neumarkt am Wallersee (Flachgau) etwa haben sich Hunderte freiwillige Helfer bereit erklärt, den gefährdeten Personen in dieser schwierigen Zeit beizustehen. „Ich bin wirklich überwältigt, wie schnell sich viele, vorwiegend jüngere Menschen auf meinen ersten Aufruf per Facebook und WhatsApp gemeldet haben“, freut sich Adolf Rieger, Bürgermeister in Neumarkt. Momentan seien 45 Personen in Bereitschaft. Sowohl Helfer als auch Hilfesuchende können sich beim Stadtamt Neumarkt telefonisch (06216/5212) oder per E-Mail stadt@neumarkt.at melden.