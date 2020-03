Europas 50 Nationale Olympische Komitees unterstützen einstimmig die Vorgangsweise des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) zur Durchführung der Olympischen Spiele 2020 in Tokio. Das gab das Österreichische Olympische Komitee (ÖOC) am Mittwoch in einer Aussendung infolge einer IOC-Telefonkonferenz bekannt.