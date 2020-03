In Bergheim bei Salzburg ist Mittwochnachmittag ein Flüchtlingsquartier unter Quarantäne gestellt worden. „Ein Bewohner war positiv auf Covid-19 getestet worden“, teilte die Salzburger Landeskorrespondenz mit. Der 35-jähriger Iraker hat sich in Österreich angesteckt, er befand sich bereits seit 20. Jänner in Bergheim.