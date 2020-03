„Viren fliegen nur so hin und her“

Kekule wies in diesem Zusammenhang darauf hin, dass Viren nur so hin und her flögen, wenn zum Beispiel zwei Menschen in einem Meter Abstand laut miteinander diskutierten. Kekule schloss sich zudem Ärzte-Appellen an Länder und Kommunen an, spezielle Corona-Kliniken einzurichten. „Man muss sich überlegen, welche Krankenhäuser hält man eigentlich frei von diesen Infektionen - da ist es mein dringender Vorschlag, dass man die Universitätskliniken, also die Krankenhäuser, die Maximalversorgung betreiben, wirklich frei hält.“ Diese würden dringend etwa für Verkehrsunfälle oder Herzinfarkte gebraucht.