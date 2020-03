In einer Billa-Filiale sei der Schutz bereits getestet worden und werde sukzessive in allen Filialen angebracht, sagte Rewe-Sprecherin Ines Schurin. Auch in den mehr als 500 Filialen des Diskonters Hofer erwartet die Kundschaft dieses ungewöhnliche Bild. „Hofer-Kunden müssen nicht besorgt sein, dieses ,Schutzschild‘ dient lediglich als weitere Vorsichtsmaßnahme“, heißt es seitens der Supermarktkette am Mittwoch.