„In solchen Zeiten müssen wir zusammenhalten. Jeder sollte seinen Beitrag leisten“, meint die Grazer Studentin Anastasija Lyubova (22). Sie ist eine von vielen, die sich an der „Nachbarschaftschallenge“ beteiligen. Menschen, die zu keiner Risikogruppe gehören, bieten Nachbarn dabei an, sie in Zeiten des Coronavirus zu unterstützen. Älteren und immungeschwächten Personen sollen so Wege außerhalb der eigenen vier Wände abgenommen werden, beispielsweise für Lebensmitteleinkäufe und Apothekenbesuche.