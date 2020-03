Schwierig gestaltet sich die Situation auch in anderen Branchen. Etwa am Bau, wo vielerorts noch Hochbetrieb herrscht. „Es ist grob fahrlässig, auf so engem Raum weiterarbeiten zu lassen,“ sagt Gerhard Flatz, Landesgeschäftsführer der Gewerkschaft Bau-Holz. „Da braucht es offenbar eine Verordnung von ganz oben.“ Peter Weihs