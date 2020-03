Gerade wenn man aus dem Alltag gerissen wird, sollte man sich eine Struktur schaffen - ähnlich einer Morgen- und Abendroutine. Das Führen eines Dankbarkeitstagebuchs, Atemübungen oder Meditationen sowie ein Spaziergang im Wald dienen der Entspannung. Darüber hinaus ermöglicht uns diese Zwangspause auch Einkehr, den Blick ins Innere. Was ist wirklich wichtig in meinem Leben? Werte wie Solidarität und Empathie gewinnen wieder an Gewicht. Vielleicht - und das hoffe ich sehr - führt die Krise zu einem Umdenken und schafft Bewusstsein dafür, dass alles miteinander verbunden ist. Alles, was auf der Welt passiert - und sei es auf der anderen Seite der Erde - betrifft letztlich auch uns. Eine Krise kann auch eine Chance sein.