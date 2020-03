So wartet derzeit eine bereits bezahlte Bestellung von 20.000 Schutzmasken der Kategorien FFP2 und FFP3 an der türkischen Grenze. „Wir wollten damit bei den SALK ein Zentrallager errichten“, schildert Harald Haidenberger aus dem Büro von Gesundheitsreferent Christian Stöckl (ÖVP). Doch seit dem Exportverbot der Türkei für Schutzmasken hängt die Bestellung in dem Bosporusstaat fest. „Ich weiß auch nicht wo ich die Masken noch herbekommen sollte“, meint der Scheffauer Ortschef Friedrich Strubreiter. Die Order des Landes lief über den Handel für Sanitätsprodukte des Tennengauer Bürgermeisters. Stöckl will nun über die Bundespolitik intervenieren. „Ich habe mich bereits an das österreichische Außenministerium gewandt und Gesundheitsminister Anschober ersucht, hier dringend aktiv zu werden und auf die Türkei einzuwirken. Minister Anschober hat seine volle Unterstützung zugesagt“, so der Gesundheitsreferent.