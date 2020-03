„Wir sehen auch zum Teil enorme Preissteigerungen für diese Produkte im grenzüberschreitenden Online-Handel. Etwa Toilettenpapier, das um über das Zehnfache des üblichen Preises angeboten wird oder Desinfektionsmittel und Fieberthermometer, die doppelt so teuer verkauft werden“, sagt Kaineder: „Das Traurige an dieser Geschäftemacherei ist, dass sie die Sorgen vieler Menschen in der aktuellen Situation weiter befeuert. Unsere Aufgabe ist es jetzt, die Bevölkerung zu informieren und zu beruhigen, denn es gibt absolut keinen Anlass, sich Sorgen über die Versorgung mit Lebensmittel oder Hygieneartikel zu machen.“