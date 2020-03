Falsche Stellungnahme veröffentlicht

Was passieren kann, wenn Informationen frei „flottieren“, zeigt der Wirbel um eine „Stellungnahme“ von Dr. Christian Gabriel, Hausarzt in Gallneukirchen. In diesem auf WhatsApp oftmals geteilten Schreiben verweist er auf zwei Skibusse aus Alberndorf und Gallneukirchen hin, die zahlreiche Infizierte zurückgebracht hätten und rechnet im Extremfall mit bis zu 170 Toten in drei Gemeinden – bis Ende August! Gabriel zur „Krone“: „Das ist ein ,Fake‘, ein Schwindel. Da wurde ein Vortrag veröffentlicht, den ich vor der Krise gehalten habe. Ich habe die Polizei informiert.“